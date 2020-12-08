У Нацкомісії повідомили, хто отримуватиме універсальні послуги на ринку електроенергії з січня

З 1 січня 2021 року бюджетні організації, а також непобутові споживачі, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю понад 50 кВт, втратять можливість отримувати універсальні послуги на ринку електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у Фейсбуці.

"Враховуючи закінчення терміну тимчасового надання права на універсальну послугу окремим групам споживачів електричної енергії, право на отримання універсальної послуги матимуть виключно побутові споживачі та малі непобутові споживачі... До категорії малих непобутових споживачів належать також споживачі, з договірною потужністю, що дорівнює 50 кВт", - йдеться у роз'ясненні НКРЕКП.

Комісія наголошує, що дану зміну постачальникам універсальних послуг слід враховувати під час переукладення договорів про постачання електричної енергії.

Як повідомлялося, універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими електричною енергією. При цьому, універсальну послугу надають постачальники електричної енергії, на яких покладена дана функція. Постачання електричної енергії побутовим та малим непобутовим споживачам здійснюватиметься за цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до затвердженої регулятором методики. Постачальник універсальних послуг не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії.

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Тимчасово, на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, універсальні послуги, крім побутових та малих непобутових споживачів, надавалися постачальником таких послуг також бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт.