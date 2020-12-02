Нацкомісія змінила процедуру встановлення тарифів на теплову енергію
Відповідні зміни до постанови НКРЕКП від 31.03.2016 №528 були ухвалені за сасіданні регулятора 2 грудня, повідомляє Укрінформ.
Змінами передбачено:
деталізацію вимог до оформлення заяв про встановлення тарифів, зокрема визначено комплекти документів, що додаються до заяви;
повний перегляд усіх складових структури тарифів;
перегляд тарифів за спрощеною процедурою, у разі виконання всіх обов'язкових умов;
встановлення тарифів на рівні діючих на новий регуляторний період, якщо протягом строку дії тарифів обсяг витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, не змінився;
коригування окремих складових структури тарифів;
актуалізація структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, без зміни рівня тарифів;
встановлення тарифів на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата без перегляду тарифів на теплову енергію для власних споживачів;
зміна на 1 листопада року планованого періоду щорічного терміну подання ліцензіатом до НКРЕКП заяви щодо встановлення тарифів;
зміна умови можливості перегляду тарифів, зокрема у випадку зміни приєднаного теплового навантаження в розрізі категорій споживачів, що перевищує 5 % від урахованого при встановленні діючих тарифів.
Як зазначалося у ході засідання, метою прийняття змін є продовження вдосконалення нормативно-правових актів НКРЕКП в частині тарифоутворення у сфері теплопостачання. Першим етапом було затвердження Змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, постановою НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1395 та приведення норм Процедури до норм Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25 червня 2019 №1174.