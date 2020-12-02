Нацкомісія змінила процедуру встановлення тарифів на теплову енергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ухвалила зміни до процедури встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання.

Відповідні зміни до постанови НКРЕКП від 31.03.2016 №528 були ухвалені за сасіданні регулятора 2 грудня, повідомляє Укрінформ.

Змінами передбачено:

деталізацію вимог до оформлення заяв про встановлення тарифів, зокрема визначено комплекти документів, що додаються до заяви;

повний перегляд усіх складових структури тарифів;

перегляд тарифів за спрощеною процедурою, у разі виконання всіх обов'язкових умов;

встановлення тарифів на рівні діючих на новий регуляторний період, якщо протягом строку дії тарифів обсяг витрат, пов’язаних із провадженням ліцензованої діяльності, не змінився;

коригування окремих складових структури тарифів;

актуалізація структури тарифів шляхом перерозподілу витрат між окремими статтями витрат, за якими відбулися зміни, без зміни рівня тарифів;

встановлення тарифів на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата без перегляду тарифів на теплову енергію для власних споживачів;

зміна на 1 листопада року планованого періоду щорічного терміну подання ліцензіатом до НКРЕКП заяви щодо встановлення тарифів;

зміна умови можливості перегляду тарифів, зокрема у випадку зміни приєднаного теплового навантаження в розрізі категорій споживачів, що перевищує 5 % від урахованого при встановленні діючих тарифів.

Як зазначалося у ході засідання, метою прийняття змін є продовження вдосконалення нормативно-правових актів НКРЕКП в частині тарифоутворення у сфері теплопостачання. Першим етапом було затвердження Змін до Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, постановою НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1395 та приведення норм Процедури до норм Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, затвердженого постановою НКРЕКП від 25 червня 2019 №1174.