Кулеба обговорив з гендиректором IRENA співпрацю у сфері відновлюваної енергетики

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ході робочого візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії Франческо Ла Камерою.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба повідомив у Твіттері.

«Це штаб-квартира Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії @IRENA в Абу-Дабі, ОАЕ. Перша зустріч з Гендиректором Франческо Ла Камера. Обговоримо енергетичну безпеку, амбітні плани України з використання зеленого водню в енергетиці, промисловості та транспорті», - написав дипломат.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах. У ході візиту глава МЗС України проведе переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва ОАЕ шейхом Абдуллою бін Заїдом Аль Нагаяном, а також презентує ініціативу Кримська платформа, покликану консолідувати зусилля міжнародної спільноти з метою деокупації Криму.