Уруський розраховує, що уряд до кінця року затвердить концепцію нової космічної програми

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості подало на розгляд Кабінету Міністрів концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми на 2021-2025 роки, яка може бути ухвалена до кінця 2020 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Ми її зараз внесли (на розгляд Кабміну - ред.) і думаю, що вже в цьому році ми схвалимо концепцію», - сказав Уруський.

Він додав, що це дасть змогу вже на початку 2021 року подати цю загальнодержавну космічну програму на розгляд Верховної Ради.

За словами Уруського, у цьому році на розвиток космічної галузі в Україні було виділено 90 млн грн. Віцепрем'єр зазначив, що цих коштів недостатньо для повноцінного розвитку галузі, і нова програма передбачає залучення іноземних інвестицій.

Як повідомлялося, Мінстратегпром почав розробляти першу за три роки Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програми України на 2021-2025 роки у жовтні 2020 року.