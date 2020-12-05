Разумков підписав закони, що підтримають бізнес на карантині

Голова парламенту Дмитро Разумков підписав низку законів для допомоги підприємцям під час дії карантинних обмежень. Їхня головна мета - забезпечити соціальну підтримку застрахованих осіб та окремих груп підприємців.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Це закони:

«Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (законопроєкт №4429);

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2» (законопроєкт №4430);

«Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»» (законопроєкт №4431).

Так, завдяки цим законодавчим ініціативам застраховані наймані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження обмежувальних заходів, отримають одноразову виплату у розмірі 8 тисяч гривень. У випадку скорочення тривалості робочого часу працівників підприємці зможуть отримати одноразову допомогу для виплати своїм співробітникам - до 8 тис. грн на одну особу (пропорційно скороченій тривалості роботи).

Підприємці, які є юридичними особами, також зможуть отримати компенсацію. Вони мають можливість отримати відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Сума виплати дорівнює середній сумі сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку на період з грудня 2020 року по травень 2021 року.

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Крім того, закони забороняють стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунального майна у період дії карантину. Разом з тим, на час карантинних обмежень і три місяці після них продовжується дія дозвільних документів.