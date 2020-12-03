Україна до кінця року може позичити на зовнішньому ринку близько $1 мільярда - Шмигаль

Україна до кінця 2020 року може позичити на внутрішньому ринку 50-60 млрд грн (близько $2 млрд — ред.), на зовнішньому — близько 1 млрд доларів США.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

"Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до пів року. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів», — зазначив Шмигаль.

Прем’єр наголосив: якщо Україна знатиме дату приїзду місії МВФ та надання наступного траншу, то бридж-кредити є цілком робочим інструментом.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ щодо основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік. Це було однією з головних передумов для початку першого перегляду програми Stand-by, визначення дати візиту місії Європейського департаменту МВФ в Україні та отримання чергового траншу. Йдеться про скорочення дефіциту держбюджету-2021 на 24 млрд грн.