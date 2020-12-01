Мінрегіон пропонує реструктуризувати борги ТКЕ на 5 років під гарантії місцевої влади

Борги підприємств теплокомуненерго перед Нафтогазом можуть бути реструктуризовані на 5 років під гарантії місцевої влади.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

«Якщо теплопостачальник (підприємство теплокомуненерго) має борги перед постачальником газу, то він не може його змінити. Наразі борги підприємств ТКЕ перед НАК «Нафтогаз України» сягають 35 млрд грн. Майже таку ж суму складає загальний обсяг спожитого газу всіма підприємствами ТКЕ у минулому році. При цьому підприємства ТКЕ споживають 25% усіх поставок НАК «Нафтогаз України» <...> Можливим варіантом вирішення проблем може стати реструктуризація боргів постачальників перед НАК «Нафтогаз України» на термін 5 років під гарантії місцевої влади", - йдеться у повідомленні.

Такий варіант Мінрегіон вже опрацював і запропонував у відповідному законопроєкті, додали у пресслужбі.

В опалювальному періоді 2020/21 років підприємства ТКЕ закуповують природний газ для виробництва теплової енергії у НАК «Нафтогаз України». Цей процес відбувається згідно з Положенням про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу і має бути скасований 1 травня 2021 року. Відповідно до Меморандуму України з МВФ, теплопостачальники мають працювати з постачальниками природного газу виключно на ринкових умовах.