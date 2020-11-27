У Нафтогазі пояснили, як вчасно боржникам розпочинати опалювальний сезон

За оперативними даними НАК «Нафтогаз України» опалювальний сезон наприкінці листопада нарешті розпочався в усіх регіонах країни. Затримка подачі тепла в оселі в окремих населених пунктах склала майже півтора місяці.

Про це Укрінформу повідомив Департамент з інтегрованих комунікацій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

"Цього року ми знову мали ситуації, коли виробники тепла окремих населених пунктів не лише накопичили критичні борги, через які Нафтогаз за законом не може постачати газ підприємству, але й дотягнули цю ситуацію до холодів. Один із кричущих прикладів — місто Куп’янськ Харківської області, де через безгосподарність місцевої влади люди мусили перекривати дорогу і таким чином спонукати управлінців до дій", - відзначила директор департаменту з операційної діяльності Нафтогазу Ірина Журавльова.

У Нафтогазі зауважили, що на постійній основі, незалежно від опалювального сезону, щороку інформуєються обласні (міські) адміністрації, органи місцевого самоврядування та, безпосередньо, підприємства-боржники щодо споживання, розрахунків та заборгованості за природний газ.

Окрім цього, щороку компанія з липня систематично оновлює на сайті інформацію про перелік боржників, яким за законом не може постачати газ у зв’язку з критичними боргами. Мешканці кожної області мають можливість заздалегідь перевірити, чи стосуються ризики їхніх місцевих (регіональних) підприємств теплокомуненерго (ТКЕ).

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Так, за майже 5 місяців проблему критичних боргів вирішили 100 виробників тепла. Щоб такі ситуації не повторювались, Нафтогаз закликає виробників тепла, засновників цих підприємств та місцеву владу уважно слідкувати за станом погашення боргів цих підприємств, не накопичувати їх та діяти проактивно.