Рада планує врегулювати законодавчу колізію щодо статутів ТОВ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про виключення з Господарського кодексу норми про зазначення у статутах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю часток їхніх засновників.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 290 народних депутатів.

Законопроєктом пропонується виключити з Господарського кодексу України положення про необхідність визначення в статуті часток учасників ТОВ і ТДВ.

Крім того, передбачається, що перелік обов’язкових вимог до статутів ТОВ і ТДВ визначається виключно законом «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення цього законопроєкту дозволить усунути законодавчу колізію, що безпосередньо стосується понад 684 тис. суб’єктів господарювання.

Автори нагадують, що зазначену норму було прибрано з профільного закону «Про товариства з обмеженою відповідальністю».

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Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт «Про внесення змін до Господарського кодексу України щодо усунення правових колізій у вимогах до статуту товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю» зареєстрували 11 депутатів 15 травня 2020 року.