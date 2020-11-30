Усі фракції до кінця дня мають надати пропозиції щодо врегулювання ситуації із РРО - Разумков

Усі парламентські фракції до кінця дня повинні надати свої пропозиції щодо врегулювання ситуації із запровадженням РРО для підприємців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради.

«Питання ФОПів, РРО. На жаль, станом на сьогодні поки що в нас немає результатів перемовин. За це відповідають як представники Офісу Президента, Ковалів Юлія Ігорівна, і Давид Георгійович Арахамія. Домовилися, що всі фракції сьогодні до кінця дня повинні дати свої пропозиції, як зробити так, щоб врегулювати ситуацію з максимально конструктивною і ефективною позицією як в парламенті, так і з урахуванням пропозицій, які ми чуємо від людей", - зазначив Разумков.

Спікер зауважив, що взагалі і зокрема й серед ФОПів, є як прихильники, так і противники фіскалізації.

«Нам важливо, щоб ми знову не виглядали некоректно, коли виноситься той чи інший законопроєкт, а потім він не набирає необхідну кількість в залі", - сказав Разумков.

Голова ВР висловив сподівання, що на цьому тижні Рада зможе розглянути це питання і відзначив, що його потрібно вирішити до кінця року

Як повідомляв Укрінформ,17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня вніс до Верховної Ради законопроєкт №4439 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій". Документ, зокрема, передбачає подовження на рік, до 1 січня 2022 року, застосування понижених фінансових санкцій за порушення суб'єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО.

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Згідно з чинним законодавством, із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.