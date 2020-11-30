Нацбанк з 1 грудня вводить в обіг дві пам'ятні монети

Національний банк України із 1 грудня 2020 року вводить в обіг пам'ятні монети «Самійло Величко» та «Місто Слов’янськ».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятна монета "Самійло Величко" присвячена козацькому літописцю, автору фундаментального історичного трактату, що висвітлює події української історії середини XVII – початку XVIII ст. Працюючи над літописом, сповненим національного патріотизму, державницьких поглядів, козацькими волелюбними ідеями, Самійло Величко (бл. 1670 – після 1728) творчо і критично використав багато національних та іноземних історичних джерел, дав глибоке пояснення подіям і фактам козацької історії.

Монета "Самійло Величко" зі срібла вводиться в обіг 1 грудня 2020 року номіналом 10 грн, тиражем 3000 штук.

Пам'ятна монета "Місто Слов’янськ" присвячена місту, розташованому на р. Казенний Торець, біля Торських соляних озер. Історія цього міста починалася здавна, коли ще ця територія належала до Дикого поля. У 1645 році на переправі через ріку було споруджено “острожек”, пізніше – засновано місто-фортецю (до 1784 року – Тор, Соляний), яке до кінця ХVІІІ ст. перетворилося на повітове місто, куди на торги з’їжджалися купці з усієї Слобідської України. Розвиток міста історично пов’язаний із сольовим промислом – видобутком солі та лікуванням пацієнтів солоною водою і цілющими грязями. Сучасне місто Слов’янськ є одним із символів в українській боротьбі за повернення окупованих територій, втрачених унаслідок російської агресії 2014 року.

Монета "Місто Слов’янськ"зі нейзильберу вводиться в обіг 1 грудня 2020 року номіналом 5 грн, тиражем 35 тисяч штук.