В обіг вийшла 10-гривнева монета «Державна прикордонна служба України»

Нацбанк сьогодні, 19 листопада, ввів в обіг пам'ятну монету «Державна прикордонна служба України» номіналом 10 гривень.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Зроблена монета зі сплаву на основі цинку. Монета «Державна прикордонна служба України» номіналом 10 грн виходить тиражем 1 млн штук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис Україна; у центрі – емблему Державної прикордонної служби України; унизу написи - 10 /гривень/2020; стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова (ліворуч). Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч.

А на реверсі: угорі написи – Державна/прикордонна/служба України, під якими – обрис карти України, унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби в повітрі, на суші і на морі.

Монета присвячена Державній прикордонній службі, як правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону. Її розроблено за ініціативи Адміністрації Держприкордонслужби та Ветеранської організації прикордонного відомства.