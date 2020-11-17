Нацбанк вводить в обіг монету «Державна прикордонна служба України»

Національний банк 19 листопада 2020 року вводить в обіг пам'ятну монету «Державна прикордонна служба України» номіналом 10 гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Пам'ятна монета «Державна прикордонна служба України» присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній (морській) економічній зоні. Одним з обов’язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав.

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис Україна; у центрі – емблему Державної прикордонної служби України; унизу написи - 10 /гривень/2020; стилізовані гілки: лаврова (праворуч), калинова (ліворуч). Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч.

На реверсі монети розміщено: угорі написи – Державна/прикордонна/служба України, під якими – обрис карти України, унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби в повітрі, на суші і на морі.

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Монета «Державна прикордонна служба України» із сплаву на основі цинку виходить номіналом 10 грн, тиражем 1 млн штук.