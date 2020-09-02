Монети номіналом 25 копійок виводять із обігу

Починаючи із 1 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків.

Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Із 1 жовтня цього року, 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків. Це означає, що з 1 жовтня ними не можна буде розраховуватися за товари чи послуги. Однак, ці монети можна буде здавати до банків і обмінювати на вихідні банкноти та монети ще протягом трьох років", - сказав Шабан.

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За його словами, з 1 жовтня Нацбанк вилучатиме з обігу банкноти старих номіналів, тих зразків, які друкувались до 2003 року. Таких банкнот в обігу менше 2%. Також з обігу активніше виводитимуться паперові гривні номіналом одна та дві, а також монети номіналом 1 гривня жовтого кольору, які карбувалась до 2018 року.

Фото: НБУ