Монети номіналом 25 копійок виводять із обігу
Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олексій Шабан, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Із 1 жовтня цього року, 25 копійок перестають бути платіжним засобом під час здійснення готівкових розрахунків. Це означає, що з 1 жовтня ними не можна буде розраховуватися за товари чи послуги. Однак, ці монети можна буде здавати до банків і обмінювати на вихідні банкноти та монети ще протягом трьох років", - сказав Шабан.
За його словами, з 1 жовтня Нацбанк вилучатиме з обігу банкноти старих номіналів, тих зразків, які друкувались до 2003 року. Таких банкнот в обігу менше 2%. Також з обігу активніше виводитимуться паперові гривні номіналом одна та дві, а також монети номіналом 1 гривня жовтого кольору, які карбувалась до 2018 року.
Фото: НБУ