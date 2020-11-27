Нафта дешевшає через сумніви щодо COVID-вакцини

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю, 27 листопада, на тлі слабких торгів через День подяки в США і сумніви навколо вакцини від коронавирусу.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $47,72 за барель, що на $0,08 (0,17%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $44,87 за барель, що на $0,84 (1,84%) нижче рівня попередніх торгів. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $47,79 і $45,71 відповідно.

Обидва еталонних контракти подорожчали приблизно на 6% на цьому тижні після того, як AstraZeneca оголосила, що її вакцина від COVID-19 може мати до 90% ефективності. Раніше було заявлено про успішні випробування двох інших вакцин, які також знаходяться на стадії розробки.

Однак вчені висловили сумніви в тому, наскільки надійними були результати випробувань, після чого ейфорія навколо медикаментів, покликаних призупинити пандемію коронавірусу, випарувалася.

"З огляду на те, що велика частина ралі нафти в листопаді була побудована на очікуваннях, настроях і спекулятивних швидких грошах, деяка корекція давно назріла. Млявий ринок і зустріч міністрів ОПЕК + у понеділок, схоже, стали провісниками того, що трейдери послаблять бичачі позиції" , - сказав Джеффрі Хеллі з OANDA.

Тиск на ціни здійснило також зростаюче виробництво нафти в Лівії і той факт, що багато людей ігнорують поради про блокування і подорожують.

Читайте також: Пандемія коронавірусу залишається головним драйвером цін на нафту

За даними Управління транспортної безпеки США (TSA), близько 6 млн американців здійснили авіаперельоти в період з 20 по 25 листопада перед вихідними на День подяки, ігноруючи пораду Центрів з контролю за захворюваннями (CDC) залишатися вдома.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 47,75 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 47,88 долара за барель, що на 9 центів вище за рівень закриття торгів ($47,79).