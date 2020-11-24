Україна завершує обговорення з МВФ проєкту бюджету-2021 – Мінфін

Міністерство фінансів перебуває на завершальному етапі формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних параметрів у межах програми партнерства; найближчим часом проєкт держбюджету-2021 буде винесено на розгляд уряду.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Фейсбуці.

"Наразі перебуваємо на завершальному етапі формування спільного із МВФ бачення основних бюджетних параметрів у рамках програми партнерства. Ближчим часом плануємо внести проєкт бюджету-2021 на розгляд уряду, а далі – до Верховної Ради України", - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також: Зеленський чекає на прибуття місії МВФ та наступний транш

Міністр підкреслив, що з огляду на високу інтенсивність перемовин і велику кількість спекуляцій навколо переговорів з МВФ, він наполегливо рекомендує усім брати до уваги виключно офіційні публічні коментарі учасників процесу.

Читайте також: МВФ оцінив податкову політику України

"Інші експерти не володіють масивом інформації, достатнім для об’єктивного розуміння і коментування ситуації. Відзначаю значний прогрес у процесі перемовин. Незабаром Мінфін оприлюднить офіційну інформацію напрацьованих позицій", - наголосив Марченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 13 вересня схвалив проєкт Держбюджету на 2021 рік.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила документ у першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.