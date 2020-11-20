Кабмін не зміг затвердити проєкт бюджету-2021 до другого читання — депутат

Кабінет Міністрів України не затвердив проєкт державного бюджету-2021 до другого читання.

Про це повідомив нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram, передає Укрінформ.

"Бюджет на Кабмін так і не винесли ... і за моєю інформацією й не винесуть сьогодні. Планували, але не можуть склеїти", - написав він.

Народний депутат зазначив, що Кабмін порушив пункт 1 статті 158 регламенту Верховної Ради і не передав до парламенту проєкт бюджету протягом 14 днів після голосування в першому читанні.

"Ну і норму про 10 днів на ознайомлення депутатам ніхто ж не скасовував", - додав Железняк.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні Кабінет Міністрів затвердив проєкт закону про держбюджет-2021 і направив його на розгляд Ради.

Верховна Рада 5 листопада ухвалила документ у першому читанні.

Відповідно до норм Бюджетного кодексу, парламент має до 1 грудня ухвалити цей документ у цілому як закон.

У п’ятницю, 20 листопада, о 17:00 планувалось зібратися на позачергове засідання, щоб затвердити проєкт державного бюджету України на 2021 рік і передати його до парламенту.