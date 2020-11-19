Зеленський відповів на петицію щодо розмитнення «євроблях»

Президент Володимир Зеленський звернувся до спікера парламенту Дмитра Разумкова сприяти роботі народних депутатів та урядовців у складі робочої групи з напрацювання законодавчих ініціатив щодо доступного розмитнення авто на єврономерах.

Про це йдеться у відповіді глави держави на електронну петицію №22/105108-еп, повідомляє Укрінформ.

"9 листопада 2020 року відбулося засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, на якому було розглянуто низку зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів щодо змін у податкових і митних правилах, які застосовуються до операцій з постачання в Україні та ввезення на митну територію України транспортних засобів", - поінформував Президент.

За його словами, серед проєктів законів, що розглядалися, - № 3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" і № 3706 "Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

Глава держави розповів, що за результатами проведеного обговорення комітетом ВР ухвалено рішення підготувати доопрацьований законопроєкт та з цією метою створити робочу групу під головуванням заступника голови Комітету Олександра Ковальчука із залученням до її роботи представників Кабінету Міністрів.

"Задля прискорення розв’язання проблемної ситуації та вироблення конструктивних рішень з урахуванням позицій усіх зацікавлених сторін мною надіслано звернення до Голови Верховної Ради Д. Разумкова з проханням сприяти роботі зазначеної робочої групи та напрацювання необхідних законодавчих ініціатив", - зауважив Зеленський.

Як повідомлялося, електронна петиція до Президента Володимира Зеленського щодо ухвалення законопроєкту про доступне розмитнення та знаходження на території України автомобілів на європейській реєстрації набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Петицію загалом підписали 26 тис. 950 осіб.

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Автор петиції Іван Казачук закликав Президента провести спільну нараду з народними депутатами депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" та ухвалити рішення про негайне включення до порядку денного на засідання Комітету фінансів, податкової та митної політики законопроєктів про доступне розмитнення №№ 3704, 3705, 3706.