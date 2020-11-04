Мінфін передав комітетам Ради висновки щодо законопроєктів про розмитнення автівок

Мінфін опрацював усі подані на розгляд ВР законопроєкти щодо митного оформлення транспортних засобів і передав свої висновки профільним комітетам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Позиція Міністерства фінансів України в питанні лібералізації податкового навантаження при митному оформленні транспортних засобів є послідовною", - зазначається у повідомленні.

Як правило, вказують у міністерстві, кожний із законопроєктів мав "дуже суттєвий вплив на надходження до державного бюджету, який вимірювався мільярдами гривень щороку". Наприклад, законопроєкт №3704-1 від 3 липня 2020 р. "оцінювався зменшенням надходжень до державного бюджету від акцизного податку та ввізного мита в сумі близько 6,6 млрд грн у розрахунку на рік".

При цьому на 2020-2021 роки припадають пікові виплати за державним боргом України, нагадують у міністерстві.

"Додаткове нарощування запозичень для фінансування втрачених доходів через зниження ставок податків на легкові автомобілі, яким скористається незначна частка населення, є соціально несправедливим. Це також неможливо з огляду на те, що дефіцит бюджету сектора загальнодержавного управління вже суттєво підвищено", - пояснюють у Мінфіні.

Як повідомлялося, у 2019 році в Україні неодноразово відкладалося запровадження штрафних санкцій за використання автомобілів з іноземною реєстрацією, аби громадяни змогли провести їх митне оформлення.

Так, за інформацією Державної митної служби, протягом пільгового періоду з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019-го митниці оформили 140 116 автомобілів з іноземною реєстрацією; в середньому це - 1557 автомобілів за добу.

Після закінчення пільгового періоду, з 23 лютого до 23 травня 2019 року митницями оформлено 3223 такі автомобілі, або в середньому 36 за добу.

У період відтермінування посилених штрафних санкцій середньодобові показники митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією скоротилися ще більше. Так, із 24 травня до 21 серпня 2019 року цей показник становив 9 автомобілів, а з 22 серпня до 28 грудня - знизився майже до 4 автомобілів за добу.