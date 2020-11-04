Мінфін передав комітетам Ради висновки щодо законопроєктів про розмитнення автівок

Мінфін передав комітетам Ради висновки щодо законопроєктів про розмитнення автівок

Укрінформ
Мінфін опрацював усі подані на розгляд ВР законопроєкти щодо митного оформлення транспортних засобів і передав свої висновки профільним комітетам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Позиція Міністерства фінансів України в питанні лібералізації податкового навантаження при митному оформленні транспортних засобів є послідовною", - зазначається у повідомленні.

Як правило, вказують у міністерстві, кожний із законопроєктів мав "дуже суттєвий вплив на надходження до державного бюджету, який вимірювався мільярдами гривень щороку". Наприклад, законопроєкт №3704-1 від 3 липня 2020 р. "оцінювався зменшенням надходжень до державного бюджету від акцизного податку та ввізного мита в сумі близько 6,6 млрд грн у розрахунку на рік".

При цьому на 2020-2021 роки припадають пікові виплати за державним боргом України, нагадують у міністерстві.

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"Додаткове нарощування запозичень для фінансування втрачених доходів через зниження ставок податків на легкові автомобілі, яким скористається незначна частка населення, є соціально несправедливим. Це також неможливо з огляду на те, що дефіцит бюджету сектора загальнодержавного управління вже суттєво підвищено", - пояснюють у Мінфіні.

Як повідомлялося, у 2019 році в Україні неодноразово відкладалося запровадження штрафних санкцій за використання автомобілів з іноземною реєстрацією, аби громадяни змогли провести їх митне оформлення.

Так, за інформацією Державної митної служби, протягом пільгового періоду з 25 листопада 2018 року до 22 лютого 2019-го митниці оформили 140 116 автомобілів з іноземною реєстрацією; в середньому це - 1557 автомобілів за добу.

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Після закінчення пільгового періоду, з 23 лютого до 23 травня 2019 року митницями оформлено 3223 такі автомобілі, або в середньому 36 за добу.

У період відтермінування посилених штрафних санкцій середньодобові показники митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією скоротилися ще більше. Так, із 24 травня до 21 серпня 2019 року цей показник становив 9 автомобілів, а з 22 серпня до 28 грудня - знизився майже до 4 автомобілів за добу.

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