Прем'єр – про штрафи для власників «євроблях»: Ми готові доопрацювати питання

Кабінет Міністрів готовий разом із профільним комітетом Верховної Ради доопрацювати питання запровадження штафів власникам нерозмитнених автомобілів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

"Штрафи регулюються відповідним законодавством. Ми дотримаємо його, але ми готові пропрацювати це питання з профільним комітетом Верховної Ради", - сказав він.

Шмигаль також повідомив, що Кабмін шукає варіанти вирішення проблеми щодо доступного розмитнення автівок на єврономерах.

"Штрафи за авто ми взяли в роботу, і будемо шукати варіанти, хоча ми розуміємо, що це закон України і тут потрібно спільно з профільними комітетами знайти відповідні підходи", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня ц.р. Кабінет Міністрів погодив проєкт постанови, що дозволяє залучати до відповідальності власників авто на європейській реєстрації.

Зранку 3 листопада під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.

Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

У грудні 2019 року парламент відтермінував введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах.