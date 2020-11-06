Прем'єр – про штрафи для власників «євроблях»: Ми готові доопрацювати питання
Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.
"Штрафи регулюються відповідним законодавством. Ми дотримаємо його, але ми готові пропрацювати це питання з профільним комітетом Верховної Ради", - сказав він.
Шмигаль також повідомив, що Кабмін шукає варіанти вирішення проблеми щодо доступного розмитнення автівок на єврономерах.
"Штрафи за авто ми взяли в роботу, і будемо шукати варіанти, хоча ми розуміємо, що це закон України і тут потрібно спільно з профільними комітетами знайти відповідні підходи", - сказав Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, 28 жовтня ц.р. Кабінет Міністрів погодив проєкт постанови, що дозволяє залучати до відповідальності власників авто на європейській реєстрації.
Зранку 3 листопада під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагали від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.
Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.
У грудні 2019 року парламент відтермінував введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах.