Аеропорт «Бориспіль» тимчасово очолить Олег Струк

Генеральний директор Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» Павло Рябікін залишає свій пост у зв’язку з призначенням керівником Державної митної служби, виконувати його обов'язки буде Олег Струк, який обіймає посаду заступника гендиректора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба аеропорту.

Зазначається, що Струк виконуватиме обов'язки очільника аеропорту до призначення нового керівника.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України на засіданні 18 листопада призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України. Рябікін обіймав посаду генерального директора аеропорту «Бориспіль» з 23 березня 2017 року. До цього працював заступником міністра транспорту і зв'язку, був послом України в Данії, заступником голови КМДА, а також народним депутатом 3,4 та 7 скликань.

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22 жовтня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення Павловського з посади заступника голови ДМСУ. Водночас тимчасове виконання обов’язків голови Держмитслужби було покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.