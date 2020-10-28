Уряд погодив кандидатуру Рябікіна на посаду голови Держмитслужби

Кабінет Міністрів погодив кандидатуру гендиректора міжнародного аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на Урядовому порталі.

"28 жовтня на своєму черговому засіданні Кабінет Міністрів України погодив пропозицію Міністерства фінансів про визнання переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Державної митної служби України Рябікіна Павла Борисовича", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було прийняте протокольне рішення, яким затверджено результати конкурсу. Згідно з процедурою, після прийняття відповідного рішення кандидат на посаду проходить спеціальну перевірку і лише за її результатами уряд ухвалює рішення про призначення кандидата на посаду шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

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Як повідомлялося, 22 жовтня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної митної служби Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення Павловського з посади заступника голови ДМСУ. Разом з тим тимчасове виконання обов’язків голови Держмитслужби було покладено на заступника голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

Павло Рябікін обіймає посаду генерального директора аеропорту «Бориспіль» з 23 березня 2017 року. До цього працював заступником міністра транспорту і зв'язку, був послом України в Данії, заступником голови КМДА, а також народним депутатом.