У Держмитслужби – новий керівник

Кабінет Міністрів поклав тимчасове виконання обов'язків голови Держмитслужби на заступника голови служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків Голови Державної митної служби України Андрієм Павловським та прийняв розпорядження про звільнення Андрія Павловського з посади заступника Голови Державної митної служби України. Разом з цим тимчасове виконання обов’язків Голови Державної митної служби України покладено на заступника Голови Держмитслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Євгенія Єнтіса",- йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, були ухвалені кадрові рішення у структурі органів галузі містобудування: прийнято рішення про відсторонення Юрія Васильченка з посади Голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади Голови Державної сервісної служби містобудування України.

Також уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренком.

У пресслужбі Держмитслужби додали: в.о. голови Держмитслужби Євгеній Єнтіс підкреслює, що його призначення є тимчасовим, оскільки раніше уряд ухвалив рішення про відкриття добору на посаду Голови Держмитслужби шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, що дасть змогу визначити та затвердити нового керівника митниці з повноцінним функціоналом.

Андрій Павловський, який був в.о. голови Державної митної служби з серпня цього року, залишає свою посаду за власним бажанням, підкреслили в пресслужбі.

Держмитслужба дякує йому за роботу в непростий час: адже всупереч зовнішнім факторам (насамперед, негативному впливу глобальної пандемії) під керівництвом Павловського вдалося зламати негативний тренд початку року та забезпечити перевиконання фінансових планів.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 серпня Кабінет Міністрів звільнив Ігоря Муратова від виконання обов'язків голови Державної митної служби України.

Також уряд прийняв розпорядження про тимчасове покладення обов'язків голови Державної митної служби України на заступника голови Андрія Павловського.

24 квітня уряд призначив Муратова тимчасовим керівником Державної митної служби України.