Кабмін затвердив політику власності Нафтогазу

Нафтогаз України залишається у державній власності; у перспективі, відповідно до затвердженої політики власності, міноритарний пакет акцій Нафтогазу має бути підготовлений для первинного розміщення на одній з провідних фондових бірж світу.

Про це йдеться у проєкті постанови, що була схвалена 21 жовтня на засіданні уряду без обговорення, повідомляє кореспондент Укрінформу.

При голосуванні за постанову міністр фінансів Сергій Марченко утримався.

Як зазначається у документі, компанія має бути збережена у державній власності. Продовжується курс на інтеграцію українського енергетичного ринку з європейським. Також Нафтогаз має сприяти зростанню рівня енергоефективності в Україні.

«У подальшій трансформації компанія забезпечить підготовку до проведення первинного публічного розміщення міноритарного пакета акцій компанії на одній із провідних фондових бірж, що дасть змогу державі отримати показник вартості бізнесу та ціну акцій, що будуть кращими та об'єктивними показниками ефективності роботи компанії», - йдеться у документі.

Окрім традиційних для Нафтогазу секторів діяльності з видобування нафти й газу, зберігання газу в підземних сховищах, продажу вуглеводнів тощо, компанія також має проводити діяльність у сфері надання енергосервісних послуг і реалізації проєктів із відновлюваної енергетики.

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Як повідомлялось, днями Нафтогаз ухвалив рішення відтермінувати розміщення доларових єврооблігацій, завдяки якому планувалось залучити не менше 500 млн дол. інвестицій на вигідних для компанії та акціонера умовах.