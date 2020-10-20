Нафтогаз відклав розміщення єврооблігацій

НАК «Нафтогаз України» ухвалив рішення відтермінувати розміщення доларових єврооблігацій, за рахунок яких планувалось залучити не менше 500 млн дол. США інвестицій на вигідних для компанії та акціонера умовах.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі компанії.

Таке рішення, пояснили в Нафтогазі, було ухвалене через низку негативних новин, пов’язаних як із фінансовою звітністю компанії, так і з останніми подіями в Україні загалом.

«Нафтогаз ухвалив рішення відкласти розміщення єврооблігацій, незважаючи на велику кількість заявок на придбання, та перенести випуск на іншу дату. Нафтогаз був готовий до залучення іноземних інвестицій в Україну. Однак стало зрозуміло, що міжнародні інвестори дедалі більше стурбовані політичною та економічною ситуацією в країні», - зазначив фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл.

Зокрема, інвестори посилаються на «бездоказові звинувачення Державної аудиторської служби України та заклики до нехтування вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності».

Інвестори також нагадали, що уважно стежать за реформою корпоративного управління, адже це є критично важливим чинником для розвитку інвестицій в економіку країни.

Другим таким вагомим чинником вони також вважають розвиток відносин України з МВФ.

«Ми готові до співпраці з урядом для вирішення всіх цих проблемних питань та прагнемо зробити Україну привабливою для прямих іноземних інвестицій», - підкреслив фінансовий директор компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня 2020 року Комітет із питань аудиту та ризиків наглядової ради Нафтогазу оприлюднив заяву, в якій запевнив, що фінансова звітність Компанії відповідає вимогам законодавства України та міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).

Раніше, 6 жовтня, у ЗМІ опубліковано статтю, в якій йшлося про фінансові порушення та недоліки в роботі НАК «Нафтогаз України», виявлені Державною аудиторською службою при проведенні ревізії за період із 1 жовтня 2018 по 31 грудня 2019 року. Того ж дня на Фейсбук-сторінці Державної аудиторської служби було опубліковано спростування наведеної в публікації інформації.