Нафтогаз з початку року сплатив до бюджету понад 87 мільярдів

За оперативними даними, надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз за січень-вересень 2020 року перевищили 87 млрд грн, з них 39,6 млрд грн - дивіденди за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України". При цьому в загальній сумі надходжень державного бюджету за січень-вересень 2020 року частка підприємств Групи Нафтогаз становила майже 11,5%. Читайте також: У Нафтогазі прокоментували «витік інформації» про мільярдні збитки Як повідомлялось, Група Нафтогаз є найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року сукупний розмір податкових та дивідендних платежів Нафтогазу до бюджетів усіх рівнів сягнув 121,4 млрд грн.