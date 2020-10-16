У Нафтогазі прокоментували «витік інформації» про мільярдні збитки

Фінансова звітність НАК «Нафтогаз України» відповідає законодавству України та міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).

Таку заяву оприлюднив комітет з питань аудиту та ризиків наглядової ради Нафтогазу щодо висновків Державної аудиторської служби України (ДАСУ) за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності компанії за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, комітет з питань аудиту та ризиків під час засідання 12-15 жовтня 2020 року розглянув та обговорив висновки, викладені в акті ревізії ДАСУ, і подальші дії Нафтогазу. Також в заяві комітет прокоментував низку позицій щодо звітності компанії, які були оприлюднені в ЗМІ.

"Нарахування Групою резерву під очікувані кредитні збитки (резерв сумнівних боргів) відповідає МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, який Група застосовує з 1 січня 2018 року. Незалежним аудитором Deloitte було надано висновок та звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності, які є в публічному доступі. Стверджувалося, що такий резерв може нараховуватися лише за умови затвердження фінансових планів Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ). На жаль, КМУ не прийняв рішення щодо фінансового плану Нафтогазу на 2018 рік. Коріння проблеми, звичайно, в тому, що деякі споживачі не сплачують за поставлений нами газ. Якби ці споживачі розрахувалися за газ, Нафтогаз зробив би більші відрахування до державного бюджету", - йдеться у висновку комітету.

Крім того, повідомляється, що згідно з українським законодавством, компанія перерахувала до державного бюджету України дивіденди у розмірі 30% чистого прибутку до 30 червня 2019 року.

"У зв’язку з невчасним оприлюдненням постанови КМУ про відрахування 90% чистого прибутку на виплату дивідендів додаткова виплата дивідендів відбулася після визначеної законом дати", - зазначають у Нафтогазі.

Комітет нагадав, що нещодавно стався витік інформації стосовно висновків Державної аудиторської служби України за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності Нафтогазу в ЗМІ. Зокрема, 6 жовтня "Економічна правда" опублікувала матеріал "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання ", в якому йдеться про фінансові порушення та недоліки в роботі НАК" Нафтогаз України ", виявлених Державної аудиторською службою при проведенні ревізії за період з 1 жовтня 2018 по 31 грудня 2019 року.

У той же день на Facebook-сторінці Державної аудиторської служби було опубліковано спростування наведеної в публікації інформації.

Пізніше фінансовий директор "Нафтогазу" Петер ван Леонова написав у колонці на Liga.net, що "останній шторм в ЗМІ про" втрати бюджету ", нібито викликані НАК Нафтогаз, виявився абсолютно штучним".

У Нафтогазі зазначили, що при проведенні ревізії з таких питань поширеною практикою є надання компаніями зауважень до висновків у короткий строк. Нафтогаз прийняв і усіляко сприяв проведенню ревізії, а також вчасно надав детальні зауваження до висновків.