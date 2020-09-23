Коболєв пояснив, звідки у Нафтогазу мільярдні збитки

Фінансовий стан Нафтогазу значно покращиться, якщо ситуацію з боргами облгазів, газзбутів та теплокомуненерго врегулюють без передвиборчого популізму і на користь державної компанії. Наразі борг цих підприємств становить близько 100 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це пише у Фейсбуці голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, коментуючи ранкове повідомлення про 11,5 млрд грн консолідованого чистого збитку за перше півріччя 2020 року.

Коболєв зазначив, що найбільші нафтогазові компанії світу фіксують збитки на тлі обвалу ціни на нафту та газ і пандемії коронавірусу. Наприклад, чистий збиток британсько-нідерландської нафтогазової компанії Royal Dutch Shell у першому півріччі 2020 року становив 18,15 млрд дол. проти прибутку 8,9 млрд дол. за перше півріччя торік.

Ціни на газ в Європі (NCG) з початку року впали на 58% до рекордно історичних мінімумів, нагадав Коболєв.

"Було б наївно думати, що така ж доля омине Нафтогаз. Зниження попиту та цін на енергоресурси вплинуло на всі сегменти нашої діяльності", - констатував очільник Нафтогазу.

Іншою причиною погіршення фінансових показників Нафтогазу в січні-червні він назвав перехід доходів за послуги транзиту газу до нового оператора української ГТС .

"19,3 млрд грн за 6 місяців 2020 року отримав оператор газотранспортної системи України за послуги транзиту газу до країн ЄС та Молдови. Зараз цей показник відсутній в нашому звіті, адже відокремлення ГТС було свідомим кроком, без якого продовження транзиту за європейськими правилами було б неможливим", - пояснив Коболєв.

Очільник компанії запевнив, що "Нафтогаз має виважений план дій і достатній запас міцності для проходження кризового періоду".

"Ми скоротили наші капітальні інвестиції на 50%. Це було важливою та вчасною реакцією на падіння привабливості інвестиційних проєктів у галузі", - вважає Коболєв.

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На його думку, результати роботи сегмента видобутку газу могли б поліпшити стимулююча рента для видобутку, спрощення дозвільних документів, відкриття доступу до Чорноморського шельфу та підписання угод розподілу продукції (УРП), конкурси за якими відбулися рік тому.

Як повідомляв Укрінформ, консолідований чистий збиток Групи Нафтогаз за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, становив 11,5 млрд грн. При цьому загальна сума податків, сплачених до державного бюджету за цей період, перевищила 75,5 млрд грн.