Нафтогаз звітує про 11,5 мільярда чистого збитку за пів року

Консолідований чистий збиток Групи Нафтогаз за перше півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, становив 11,5 млрд грн. При цьому загальна сума податків, сплачених до державного бюджету, перевищила 75,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зазначається, що за 6 місяців 2020 року підприємства Нафтогазу видобули 7,2 млрд кубометрів і реалізували 9,4 млрд кубометрів природного газу. Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності, становили 15,6 млрд грн.

Загальна сума дивідендів, сплачених Нафтогазом до держбюджету у 2020 році, становила 39,6 млрд грн, які включно з 8,5 млрд грн дивідендів, передплачених у 2019 році, сягнули 95% чистого прибутку за 2019 рік.

«У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії COVID-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру - державі Україна», - прокоментував фінансовий директор Групи Нафтогаз Петер ван Дріл.

За його словами, пріоритетом групи є дисципліна в управлінні капіталом, зменшення операційних витрат, а також більш ефективна операційна діяльність.

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Скорочена консолідована проміжна фінансова звітність за шість місяців, які закінчилися 30 червня 2020 року, не перевірена аудитом, доступна за посиланням.

Як повідомлялось, Група Нафтогаз залишається одним із найбільших платників податків до державного бюджету України.

За оперативними даними, за вісім місяців 2020 року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 92,5 млрд грн, що становить понад 17% загальних доходів держбюджету за цей період.