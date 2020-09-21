Газпром замовив у Нафтогазу нові потужності для транзиту в жовтні

Російська компанія Газпром замовила додаткові потужності для транзиту газу через українську ГТС до Європи в жовтні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) 21 вересня 2020 року. Це перший подібний аукціон. Повідомляється, що Нафтогаз отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях, а послуги транзиту будуть оплачені Газпромом додатково до основного договору.

"Такі потужності Газпром оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як Нафтогазу, так і Оператору ГТС України... Кожна додаткова потужність, замовлена Газпромом – це додаткові гроші для України та її громадян", - йдеться у повідомленні.

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Як раніше повідомлялося, у грудні 2019 року НАК Нафтогаз України та ПАТ Газпром підписали Угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України з терміном дії 2020-2024 роки. При цьому узгоджено обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в межах цієї угоди. Так, у 2020 році йдеться про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів. За такі послуги Газпром зобов’язаний сплатити понад $7 мільярдів.