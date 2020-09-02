Газпром скоротив транзит газу через ГТС України на 42%

За 8 місяців 2020 року ТОВ "Оператор ГТС України" протранзитувало 34,8 млрд кубометрів газу відповідно до нової транзитної угоди. Це на 42% менше, ніж за цей самий період минулого року (59,6 млрд кубометрів).

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ, передає Укрінформ.

"З початку року Газпром повністю розраховується за весь обсяг заброньованих потужностей, з яких використовує лише 80%. Зі свого боку ОГТСУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн. У західному напрямку було протранзитовано 32,4 млрд кубометрів газу (-36%). Зокрема, у Польщу – 2,6 млрд кубометрів, Словаччину – 23,9 млрд кубометрів, Угорщину – 5,9 млрд кубометрів", - йдеться у повідомленні.

У трансбалканському напрямку транзит становив 2,33 млрд кубометрів (-73%). Із них 0,46 млрд кубометрів – у Румунію та 1,87 млрд кубометрів – у Молдову.

Падіння транзиту південним маршрутом ГТС України пов’язане із запуском у січні 2020 року «Турецького потоку», яким доправляється газ з Росії у Туреччину, а звідти в країни Балканського півострову.

Транзитна угода між НАК «Нафтогаз України» та російським ВАТ «Газпром», укладена наприкінці 2019 року строком на пять років. Вона передбачає бронювання Газпромом потужностей для транзиту в обсязі 65 млрд кубометрів (178 млн кубометрів на добу) в 2020 році та по 40 млрд кубометрів (110 млн кубометрів на добу) у 2021-2024 роках.