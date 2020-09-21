Обсяг газу у ПСГ перевищив 27 мільярдів кубів
Укрінформ
В українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 20 вересня накопичено понад 27 млрд кубометрів газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Фейсбуці.
"В Українських ПСГ накопичено понад 27 млрд кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, на території України без урахування Криму — 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю 31 млрд кубометрів.
Станом на 24 вересня 2019 року в українських ПСГ було накопичено 20 млрд кубометрів газу.