Обсяг газу у ПСГ перевищив 27 мільярдів кубів

В українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на 20 вересня накопичено понад 27 млрд кубометрів газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Фейсбуці.

"В Українських ПСГ накопичено понад 27 млрд кубометрів газу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Україна закачала в підземні сховища рекордний обсяг газу

Як повідомлялося, на території України без урахування Криму — 12 підземних сховищ газу загальною активною ємністю 31 млрд кубометрів.

Станом на 24 вересня 2019 року в українських ПСГ було накопичено 20 млрд кубометрів газу.