Україна закачала в підземні сховища рекордний обсяг газу

Наповнення українських підземних сховищ газу на кінець липня сягнуло 21,8 млрд кубометрів, що перевищує минулорічний максимум.

Про це повідомляє оператор газосховищ АТ "Укртрансгаз".

"27 липня 2020 року рівень наповнення українських ПСГ досяг 21,8 млрд куб. м. Саме таким був активний обсяг газу в підземних газосховищах минулого року на кінець сезону закачування у листопаді. Цього року цей рівень досягнуто на 100 днів раніше", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 серпня 2019 року в підземних сховищах зберігалося 15,9 млрд куб. м блакитного палива. Цьогорічні показники закачування газу є рекордними для вітчизняних ПСГ.

В Укртрансгазі очікують, що до початку сезону відбору українські підземні газосховища будуть наповнені приблизно на 25,5-26,5 млрд куб. м. При цьому у 2020 році максимальний рівень активного обсягу газу в ПСГ збільшиться на 20% у порівнянні з минулим роком.

"За таких результатів цей сезон закачування стане найпродуктивнішим за всю історію українських газосховищ", - наголосили в газотранспортній компанії.