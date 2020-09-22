Нафтогаз оприлюднив оптову ціну газу для виробників на вересень

Оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії у вересні 2020 року становитиме 4318,99 грн за тис. кубометрів. Після скасування ПСО для населення НАК "Нафтогаз України" продаватиме газ за регульованою ціною лише теплокомуненерго.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Вказана ціна не враховує ПДВ та витрати на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами.

Порівняно з вереснем 2019 року, ціна у поточному вересні буде нижчою на 4%.

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Як повідомлялося, "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.