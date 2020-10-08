Проти керівництва «Нафтогазу» порушили справу про держзраду - Коболєв

Проти керівників НАК "Нафтогаз України" порушили кримінальну справу за обвинуваченням у державній зраді.

Як передає Укрінформ, про це голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв сказав в ефірі Громадського радіо.

«Справа стосується діяльності менеджменту компанії. Але важко розслідувати діяльність менеджменту без прізвища Коболєв. Вона побудована на звинуваченнях у державній зраді. Коли вона відкрита, я не знаю. Папери з цього приводу отримав сьогодні», - повідомив Коболєв.

Коболєв зауважив, що у компанії це сприймають як «дуже наполегливе запрошення до публічної дискусії».

«Ми готові це запрошення прийняти. Нам немає чого приховувати. І щодо державного аудиту щодо резерву боргів, і щодо всіх інших питань ми абсолютно відкриті», - запевняє він.

Як повідомлялося, раніше деякі ЗМІ написали, що ревізори Держаудитслужби нарахували у роботі "Нафтогазу" недоліків та фінансових порушень на понад 226 млрд гривень, через які державний бюджет зазнав втрат на суму 75 млрд гривень.

Водночас у Держаудитслужбі спростували інформацію про такі порушення у "Нафтогазі".