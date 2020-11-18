Кабмін схвалив внесення змін до Митного тарифу стосовно легкої промисловості

Кабінет Міністрів схвалив внесення змін до Митного тарифу для сприяння розвитку легкої промисловості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Уряд схвалив розроблений Міністерством фінансів спільно з Держмитслужбою та профільною асоціацією «Укрлегпром» проєкт Закону «Про внесення змін до розділу ХІ Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита на товари легкої промисловості».

Законопроєкт передбачає перегляд (уніфікацію) ставок ввізного мита на товари легкої промисловості для прискорення митного оформлення таких товарів та сприяння розвитку легкої промисловості.

Шляхом викладення в новій редакції груп 50 – 59 Митного тарифу , встановленого Законом України від 04.06.2020 № № 674-ІХ, пропонується наступне: встановити пільгові ставки ввізного мита у розмірі 0% на сировину, що не виробляється в Україні - пряжа, волокна, нитки.

Встановлюються пільгові ставки ввізного мита в розмірі від 1% до 8% на готову продукцію – тканини, фетр і повсть, сітки плетені, шпагат та канати, також підвищуються повні ставки ввізного мита до 10% на товари легкої промисловості по тих товарних підкатегоріях, де такі ставки менші 10%.

У міністерстві зазначають, що у разі прийняття законопроєкту Верховною Радою, такі зміни у Митному тарифі сприятимуть спрощенню ведення вітчизняним бізнесом зовнішньо-економічної діяльності, а в найближчій перспективі – можливість прискорення розвитку легкої промисловості в Україні, що забезпечить потреби внутрішнього та зовнішнього споживача якісними, актуальними на світовому ринку, товарами.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня 2020 року набув чинності Закон України «Про Митний тариф України». Документом Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) приведена у відповідність до сучасної редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації (останньої версії 2017 року). Усі зміни в сучасній версії УКТЗЕД є дзеркальним відображенням (автентичним перекладом) змін, що відбулися при переході до Гармонізованої системи сучасної версії 2017 року.