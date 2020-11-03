Корупція на митницях: СБУ провела 16 обшуків і вилучила документи

Служба безпеки України спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора викрила протиправні механізми нанесення збитків держбюджету посадовцями Державної митної служби (ДМС).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чиновники центрального офісу ДМС та її регіональних органів організували корупційні схеми для отримання неправомірної вигоди. Посадовці «заробляли» під час митного оформлення товарів, порушували законодавство у сфері публічних закупівель, що призвело до тяжких наслідків.

Через протиправну діяльність чиновників державному бюджету завдано збитки в особливо великих розмірах.

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У ході проведення санкціонованих обшуків у центральному офісі ДМС та в 15 регіональних представництвах правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, що, можливо, підтверджує протиправну діяльність посадовців. Зокрема, щодо порушення бюджетного законодавства при перерахуванні митних платежів, недостовірності висновків експертиз із класифікації товарів, документації про проведені роботи з капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту в Держмитслужбі та її територіальних органах.

СБУ викрила протиправні факти нанесення збитків державному бюджету посадовцями Держаної митної служби / Фото: СБУ

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії.