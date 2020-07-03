Набув чинності закон про митний тариф

З 3 липня 2020 року набув чинності Закон України «Про Митний тариф України».

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

«3-го липня з 00 год. набув чинності новий Закон «Про Митний тариф України», офіційно опублікований напередодні у «Голосі України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відтепер Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД) приведена у відповідність до сучасної редакції Гармонізованої системи опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації (останньої версії 2017 року). Усі зміни в сучасній версії УКТЗЕД є дзеркальним відображенням (автентичним перекладом) змін, що відбулися при переході до Гармонізованої системи сучасної версії 2017 року.

Ці зміни періодично відбуваються у зв’язку із технічним прогресом (з’являються нові технічні вироби), для забезпечення більш зрозумілого викладу назв товарів, для контролю та боротьби з перевезенням наркотиків та зброї (нові види яких також періодично виникають), для безпеки харчування, боротьби з епідеміями тощо.

Загалом в останнє видання Гармонізованої системи 2017 року було внесено 233 правки, які, відповідно, мали бути враховані і у вітчизняній УКТЗЕД. Так, наприклад, було створено нову окрему товарну позицію 9620, до якої відносять моноподи, триподи (триноги), селфі-палки. Натомість дві товарні позиції 2848 (неорганічні фосфіди) та 8469 (друкарські машинки) були вилучені через мізерні обсяги торгівлі. При цьому, у зв’язку зі збільшенням обсягів торгівлі, створені нові коди для таких товарів, як мандарини та клементини, безалкогольне пиво, вино в контейнерах (bag-in-box), коензим Q10 тощо. Для кращого розуміння, формулювання «дитяче харчування» («infant food»), замінено словами “продукти, призначені для немовлят або дітей молодшого віку” (Food suitable for infants and young children).

Завдяки новому закону, наголошують у Держмитслужбі, подолане п’ятирічне відставання, оскільки до цього українська митниця працювала за редакцією УКТЗЕД, побудованою на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2012 року.

Закон забезпечує здійснення митного оформлення товарів в Україні із застосуванням сучасних міжнародних норм митного права в частині класифікації товарів. У Держмитслужбі запевняють, що сучасна УКТЗЕД спростить співставлення даних митної статистики, забезпечить спрощення аналізу товарних потоків на митному кордоні України, пришвидшить митне оформлення.

Фактично УКТЗЕД в редакції Митного тарифу України є багатогранним, об’ємним та складним документом, яким встановлені коди для величезної кількості товарів (біля 11 тис. 10-ти значних кодів). Для правильної класифікації товарів Держмитслужбою розроблені Перехідні таблиці від УКТЗЕД редакції 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року (ці таблиці затверджені наказом Державної митної служби №234 від 1 липня 2020 року).

Читайте також: Митниця оформила першу тисячу декларацій в автоматичному режимі

Як відомо, Гармонізована система переглядається Всесвітньою митною організацією кожні п’ять років. Відповідно до міжнародних зобов’язань, Держмитслужба має через кожні п’ять років розробляти та імплементувати нову версію УКТЗЕД.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила закон "Про Митний тариф України" 4 червня 2020 року. За відповідне рішення проголосувало 290 депутатів.

Законом оновлена номенклатура Митного тарифу України на основі актуалізованої редакції Гармонізованої системи опису і кодування товарів версії 2017 року, яка містить 233 зміни, 85 з яких стосується сільськогосподарської галузі, 45 – хімічної галузі, 13 – лісового сектору, 15 – текстильної промисловості, 6 – чорних та кольорових металів, 35 – машинобудівної галузі, 8 – транспорту, 26 – інших галузей.