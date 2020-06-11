Державна митна служба в рамках пілотного проекту, розпочатого в кінці травня, оформила першу тисячу декларацій в автоматичному режимі.

Про це йдеться в пресрелізі Держмитслужби, що є в розпорядженні Укрінформу.

"В рамках пілотного проєкту, розпочатого в кінці травня, Митниця оформила першу тисячу декларацій в автоматичному режимі, тобто без участі посадових осіб митниць", - йдеться в повідомленні.

У Держмитслужбі України зазначили, що у ході проєкту ще вносились певні корективи до виконання алгоритму митних формальностей, що дозволило удосконалити запроваджений механізм. Найбільше митних декларацій (далі – МД) в автоматичному режимі оформили в Київській (349 МД), Поліській (346 МД) та Дніпровській (114 МД) митницях.

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Як повідомлялося, 19 травня 2020 року Держмитслужба запровадила пілотний проєкт по виконанню митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимі. Проєкт спрямований на спрощення процедури митного оформлення.