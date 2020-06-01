Заступнику начальника Харківської митниці повідомили про підозру у розтраті майна

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у розтраті майна заступнику начальника Харківської митниці.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що посадовцю повідомили про підозру заочно. Йому інкримінують розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення.

Слідством встановлено, що у 2018-2019 роках посадовець митниці підписав акти прийому робіт з капітального ремонту службової будівлі, які не були виконані.

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Дії митника призвели до завищення вартості виконаних робіт та розтрати бюджетних коштів на суму майже 400 тисяч гривень, заявляють у ДБР.