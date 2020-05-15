Половину керівників українських митниць звільнили

Про це повідомляє Міністерство фінансів 15 травня.

"На засіданні колегії Держмитслужби було звільнено 50% керівників митниць", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що 15 травня на засіданні колегії Державної митної служби за участю міністра фінансів Сергія Марченка та виконуючого обов’язки голови Держмитслужби Ігоря Муратова було прийнято рішення про припинення виконання обов’язків керівників Закарпатської, Енергетичної, Азовської, Подільської, Поліської, Північної, Слобожанської, Буковинської митниць.

Також, керівнику Одеської митниці було вручено попередження про наступне звільнення.

За словами міністра фінансів, впродовж останніх двох тижнів проводився ґрунтовний аналіз роботи кожної митниці. Комплексний аудит Держмитслужби ще триває. Він додав, що за результатами показників діяльності низки митниць уже можна робити висновки про неефективність їх роботи, наслідком чого є кадрові рішення.

Міністр звернувся до присутніх керівників митниць і заявив, що тримає під особистим контролем реалізацію реформи митниці.

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"У мене є щоденні показники діяльності всіх митниць, я отримую інформацію і з Держмитслужби, і з бізнес-середовища про збереження корупційних схем і неправомірних дій на митниці. Це неприпустимо. І я не буду на це закривати очі. Схем на митниці не буде. Очевидно, ви мене не почули з першого разу. Кілька тижнів тому на колегії, де ви всі були присутні, я не просто заявив про необхідність змін в системі митної служби. Я озвучив свої очікування від реформи і поставив вам конкретні завдання", - сказав Марченко.

Він додав, що засідання 15 травня уже не про плани і завдання, а про реальні результати, яких досі нема. "Тут все об’єктивно. Тому за результатами цієї колегії 50% керівників митниць буде звільнено", - наголосив Марченко.

Він додав, що це не останні кадрові ротації у митницях.

"Кадрові зміни у митній службі будуть тривати до тих пір, поки митниця не запрацює належним чином з висококваліфікованими і доброчесними працівниками. В той же час, достойні професіонали можуть розраховувати на захист закону і мою підтримку", - сказав міністр.

Марченко запевнив, що додатково в Україні забезпечать належні умови праці тим митникам, які пройдуть "жорсткий, але справедливий відбір".

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба.

24 квітня 2020 року Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, яку він обіймав з 5 липня 2019 року.

Фото: mof.gov.uа