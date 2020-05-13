Митницю реформуватимуть за трьома напрямками - глава Мінфіну розповів, як саме

У Міністерстві фінансів України розробили план заходів з реформування та розвитку митних органів, який грунтується на найкращих міжнародних практиках і проходитиме за трьома напрямами.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час виступу на засіданні Кабінету міністрів України 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пропоную вашій увазі план заходів з реформування та розвитку митних органів. Він грунтується на найкращих міжнародних практиках і враховує рекомендації наших партнерів та провідних українських експертів. Отже, ми бачимо розвиток митниці за трьома ключовими напрямками", - сказав Марченко.

Відтак, перший напрямок - функціональний, він передбачає контроль держави на всіх етапах діяльності митниці і зменшує корупційні ризики. У рамках цього напрямку митницю будуть забезпечувати сканерами, вагами, камерами та іншим технічним обладнанням, що дозволить зменшити людський фактор. Крім цього планується запровадити на митниці цілодобовий щоденний контроль за ризиковими операціями.

За словами Марченка, у рамках роботи по другому напрямку в Мінфіні планують "змінити суспільне сприйняття служби як осердку корупції". Для цього буде оновлено кадровий склад Держмитслужби на 30-40%, проведено тестування кваліфікації та доброчесності співробітників, а також запроваджено систему бонусів та мотивації співробітників, що зменшить можливі корупційні ризики.

Він також зазначив, що контрольна функція була розділена на аналітичну та фізичну, це, у свою чергу, дозволить нівелювати корупційну складову.

"Крім того, буде мотиваційний пакет для митників, які добросовісно будуть виконувати свої завдання", - зауважив Марченко.

Міністр фінансів зазначив, що третім напрямком розвитку Держмитслужби стане перетворення її на сервісний центр для доброчесних підприємців, шляхом створення якісних електронних сервісів та запровадження прозорих і зрозумілих правил.

Марченко додав, що у ході реформи Держмитслужби планується низка заходів: цифровізація управлінських процесів, запровадження централізованої системи встановлення ризиків, створення моніторингового центру, запровадження автоматичного оформлення експорту, запровадження нового тарифу гармонізованого з іншими країнами світу, розробка законопроєкту щодо вдосконалення контролю митною вартості.

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"Ми розраховуємо втілити всі ці швидкі рішення до вересня 2020 року. До кінця травня цього року ми плануємо вирішити ключові кадрові рішення та створити моніторинговий центр. Далі Держмитслужба сконцентрує сили на питаннях автоматизації митного оформлення та на підготовці законопроєкту щодо нового митного тарифу", - розповів Марченко.

Він зазначив, що до середини літа планується розробити законопроєкт по уніфікованих ставках мита на деякі групи товарів.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року в Україні офіційно почала працювати нова Державна митна служба України. Нова митниця — це фактично запущений з нуля новий орган, який складатиметься з чотирьох ключових елементів: сучасна європейська інфраструктура, однакові і зрозумілі правила гри для всіх, швидкий та зручний сервіс, нова кадрова політика.

24 квітня 2020 року Кабмін звільнив Максима Нефьодова з посади голови Державної митної служби, яку він займав з 5 липня 2019 року.