Українська митниця змінює свою символіку

Українська митниця змінює свою символіку

Укрінформ
Державна митна служба України ініціювала розробку нового герба, прапору для відомства та форми для своїх співробітників.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Facebook.

«Беручи до уваги, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи, Нова митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменного одягу для своїх співробітників», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запропонований до затвердження герб у формі щита сапфірово-синього кольору, в центрі — Золоті ворота, головна брама Київської Русі.

«Перші уявлення про Митницю з'явилися саме тоді: торговельний договір ще у 911 році між київським князем Олегом та візантійським імператором містив згадку про мито. “Руська правда” Ярослава Мудрого — найвагоміший збірник стародавнього руського права, що регулював відносини Русі із сусідніми народами у XI—XII ст., — також містила положення про мито й митні тарифи. Золоті ворота вважалися головним місцем дислокації митниці часів Київської Русі — в описах часто фігурує поняття «митні комори», - інформує пресслужба відомства.

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Виходячи з цієї історичної довідки, Держмитслужба пояснює, що брама на гербі символізує надійний захист митної території держави, перехрещені ключі, що відмикають та замикають ворота, — в’їзне та виїзне мито, а тризуб — знак княжої держави Володимира Великого.

Наразі у Держмитслужбі чекають на затвердження герба.

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