Українська митниця змінює свою символіку

Державна митна служба України ініціювала розробку нового герба, прапору для відомства та форми для своїх співробітників.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби у Facebook.

«Беручи до уваги, що нинішній герб Держмитслужби має притаманні геральдиці Російської імперії та Радянського союзу елементи, Нова митниця ініціювала розробку нового герба, прапору та форменного одягу для своїх співробітників», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, запропонований до затвердження герб у формі щита сапфірово-синього кольору, в центрі — Золоті ворота, головна брама Київської Русі.

«Перші уявлення про Митницю з'явилися саме тоді: торговельний договір ще у 911 році між київським князем Олегом та візантійським імператором містив згадку про мито. “Руська правда” Ярослава Мудрого — найвагоміший збірник стародавнього руського права, що регулював відносини Русі із сусідніми народами у XI—XII ст., — також містила положення про мито й митні тарифи. Золоті ворота вважалися головним місцем дислокації митниці часів Київської Русі — в описах часто фігурує поняття «митні комори», - інформує пресслужба відомства.

Виходячи з цієї історичної довідки, Держмитслужба пояснює, що брама на гербі символізує надійний захист митної території держави, перехрещені ключі, що відмикають та замикають ворота, — в’їзне та виїзне мито, а тризуб — знак княжої держави Володимира Великого.

Наразі у Держмитслужбі чекають на затвердження герба.