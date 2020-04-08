Нова митниця у першому кварталі виявила порушень правил на півмільярда гривень

Державна митна служба України у січні-березні 2020 року виявила порушень митних правил на 554,6 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

"У I кварталі 2020 року митниця склала на 38% більше протоколів про порушення митних правил із реально вилученими предметами правопорушень та на 120% більше справ передала до суду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Сумарно митниця виявила правопорушень на 554,6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У митниці зазначають, що на 37% до загальної кількості протоколів зросло число заведених справ з реально вилученими предметами правопорушень, що вдвічі більше за показник І кварталу 2019 року. Зокрема, серед вилучених митницями предметів правопорушень: на 73% більше промислових товарів на суму 134,3 млн грн (минулоріч — на 77,5 млн грн), на 69% більше валюти на суму 28,2 млн грн (минулоріч — на 16,7 млн грн) та на 20,03 млн грн продовольчих товарів.

На 120% більше справ передано на розгляд суду: 3 561 на суму майже 286 млн грн.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 131 млн грн.

36% від загальної кількості протоколів становлять справи у зв’язку з незаконним переміщенням товарів та ухиленням від сплати митних платежів.

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На 50% більша частка протоколів про порушення митних правил, складених відносно посадових осіб, і становить 16,5% до загальної кількості (842 протоколи), натомість минулоріч — 749 протоколів і це 8% від загальної кількості складених протоколів.