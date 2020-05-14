Керівник Одеської митниці заявляє, що не причетний до "схем"

Керівник Одеської митниці Михайло Грибанов підтвердив, що 13 травня оперативники підрозділу "Альфа" СБУ ненадовго надягли на нього кайданки, але заявив про свою непричетність до будь-якої корупційної схеми на митних постах.

Ніякого хабаря не брав і не є затриманим, на відміну від керівника відділу митного поста "Чорноморськ". Про це Грибанов заявив сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу, в першу чергу, сказати, що ніякого хабаря не було, і я не затриманий. Також мене не опитували і не викликали до суду. Хоч наручники на зап'ястя оперативники "Альфи" все-таки надягли і поклали на землю. Я так розумію, що це було заради красивої хайпової картинки. Бо вже через вісім хвилин наручники були зняті", - зазначив Грибанов.

На його думку, прибуття 13 травня до адмінбудівлі Одеської митниці оперативників СБУ і проведені ними обшуки в приміщенні можуть бути "пов'язані з тим, що зараз посилена боротьба з потоками контрабанди на митниці".

У свою чергу, адвокат Грибанова - Денис Пономаренко зауважив, що "юристи занесли до протоколу обшуку в адмінбудівлі митниці більше 30 зауважень. Нам, зокрема, не зрозуміло, навіщо було надягати Грибанову наручники й виламували двері в будівлі. Напевне, теж для того, щоб продемонструвати красиву картинку".

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Юристи констатували, що під час обшуку були вилучені документи, пов'язані з митним оформленням, та мобільний телефон Грибанова. Але нікому з працівників, що працюють в адмінбудівлі митниці, не пред'явлено підозри у скоєнні злочину.

Водночас керівник митниці підтвердив, що правоохоронці підозрюють в отриманні хабаря в 1300 доларів одного з посадовців митного посту "Чорноморськ".

Як повідомлялося, співробітники СБУ підозрюють керівництво Одеської митниці Держмитслужби в організації масштабної корупційної схеми при розмитненні товарів.

За даними пресцентру СБУ, оперативники спецслужби встановили, що в оборудці були задіяні начальники відділів митного оформлення постів "Одеса" та "Чорноморськ". Перший з них вимагав 100 доларів США з кожного контейнера за доставку вантажів на внутрішню митницю без додаткових заходів контролю. У разі згоди компанія-імпортер вносилась до списку, і надалі її контейнери за обумовлену плату безперешкодно проходили митний контроль. У подальшому посадовець посту "Чорноморськ" створював комерсантам штучні перешкоди при розмитненні товарів через затягування їх оформлення. Для розблокування процесу начальник відділу пропонував імпортерам допомогу у заниженні вартості задекларованих вантажів. За цю "послугу" вимагав 50-60% різниці між реальною ціною та протиправно відображеною у митних документах. Вартість "платежу" складала від 200 до 4 тис. дол. Частину грошей передавали безпосередньо керівництву Одеської митниці.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 американських доларів. Правоохоронці затримали начальника відділу митного посту "Чорноморськ", згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди в розмірі 1,3 тисячі доларів США.

Наразі тривають слідчі дії за ознаками ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам протиправної схеми та обрання міри запобіжного заходу.