Співробітники Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора затримали 13 травня на хабарі керівника відділу одного з митних постів Одеської митниці.

Правоохоронці також перевіряють на причетність до одержання неправомірної вигоди осіб керівного складу митниці. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань затримали в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Керівника поста Іллічівськ Одеської митниці затримали на хабарі / Фото: ДБР

За попередньою інформацією, посадовці митниці вимагали і систематично одержували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема, при проведенні додаткового догляду вантажу, що розмитнюється.

Слідчі ДБР затримали митника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1300 доларів.

Також слідчі ДБР перевіряють на причетність до скоєних злочинів осіб керівного складу Одеської митниці. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому та його спільникам про підозру та обрання запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу генерального прокурора. Оперативний супровід – Головне управління Служби безпеки України в Одеській області.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

За даними народного депутата Ольги Василевської-Смаглюк, "спіймано на хабарі начальника поста Іллічівськ. Хабар був призначений для очільника Одеської митниці Михайла Грибанова, до якого зараз прямують з обшуком." Про це Василевська-Смаглюк повідомила увечері 13 травня у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Михайло Грибанов очолив Одеську митницю 5 березня за підсумками відкритого конкурсу, оголошеного Держмитслужбою України. У пресслужбі відомства зазначили, що Грибанов має профільну освіту Академії митної служби України, досвід роботи на митниці та у бізнесі.