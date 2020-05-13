СБУ проводить обшуки на Одеській митниці у справі про корупцію – джерело

СБУ проводить обшуки на Одеській митниці у справі про корупцію – джерело

Укрінформ
Співробітники СБУ проводять слідчі дії в службових приміщеннях Одеської митниці Державної митної служби України.

Про це 13 травня повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

"Слідчі дії стосуються керівництва Одеської митниці. Посадовців підозрюють у причетності до корупційної схеми", - сказав співрозмовник агентства, ухилившись від подробиць.

За даними ЗМІ, при одержанні хабара затримали керівника Одеської митниці.

Читайте також: Обшуки в Харкові: поліція показала, що вилучили у мерії та чиновників

Як повідомлялося, Одеську митницю 5 березня за підсумками конкурсу, оголошеного Держмитслужбою України, очолив Михайло Грибанов.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-