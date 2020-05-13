СБУ проводить обшуки на Одеській митниці у справі про корупцію – джерело
Укрінформ
Співробітники СБУ проводять слідчі дії в службових приміщеннях Одеської митниці Державної митної служби України.
Про це 13 травня повідомило кореспонденту Укрінформу джерело у правоохоронних органах.
"Слідчі дії стосуються керівництва Одеської митниці. Посадовців підозрюють у причетності до корупційної схеми", - сказав співрозмовник агентства, ухилившись від подробиць.
За даними ЗМІ, при одержанні хабара затримали керівника Одеської митниці.
Як повідомлялося, Одеську митницю 5 березня за підсумками конкурсу, оголошеного Держмитслужбою України, очолив Михайло Грибанов.