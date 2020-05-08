Обшуки в Харкові: поліція показала, що вилучили у мерії та чиновників

Під час обшуків у приміщеннях Харківської міськради, офісах підприємств-підрядників, а також за місцем мешкання службових осіб вилучена документація для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

"8 травня слідчими поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області проведено одночасно 20 обшуків у Департаменті житлового господарства та комунальному підприємстві Харківської міської ради, за місцем розташування офісних приміщень підприємств-підрядників, а також за місцем мешкання службових осіб та працівників вказаних підприємств та установ. Під час проведення обшуків вилучена первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація, яка має значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в поліції, встановлено факт умисного завищення юридичними особами у п’ятикратному розмірі вартості використаного обладнання під час виконання робіт по капітальному ремонту багатоквартирних житлових будинків. Матеріальна шкода бюджету міста складає понад 800 тисяч гривень.

Під час обшуків у Харківській міськраді вилучили фінансові документи

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи підприємств-підрядників здійснювали закупівлю світлового обладнання за ринковими цінами, а при виконанні робіт завищували вартість обладнання у декілька разів.

В подальшому службові особи Департаменту житлового господарства Харківської міської ради здійснювали прийняття вказаних робіт та перераховували кошти на розрахункові рахунки вказаних підприємств-підрядників.

Загальний розмір укладених договорів - близько 28 мільйонів гривень, з яких 13 мільйонів гривень на теперішній час перераховано на рахунки підприємств-постачальників.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України з санкцією від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як повідомляв Укрінформ, 8 травня у Харківській міськраді та вдома у деяких чиновників пройшли обшуки через розтрату в розмірі 28 млн грн.

За словами речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, йдеться про встановлення освітлення на території Харкова, підозру поки нікому не оголошено.

фото: ГУ Нацполіції в Харківській області