Поліція проводить обшуки у міськраді Харкова та вдома у чиновників

У приміщеннях Харківської міськради та за місцем мешкання деяких чиновників зараз проходять обшуки в рамках кримінального провадження щодо розтрати 28 млн грн.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

"Обшуки у міськраді та за місцем мешкання деяких чиновників почались зранку та продовжуються й зараз. Підстава - кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) із санкцією обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - зазначив Чубенко.

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Він додав, що обшуки проводить слідче управління ГУ Нацполіції в Харківській області під процесуальним керівництвом прокуратури області.

За словами речника прокуратури, йдеться про встановлення освітлення на території Харкова: "Загальна сума розтрати - 28 млн грн".

"Одночасно проводяться обшуки - загальним числом більше 20 - у різних регіонах країни, бо фігуранти кримінального провадження мешкають і поза межами Харківщини", - додав Чубенко.

За його словами, підозру поки нікому не оголошено.

Тим часом, у мережі з'явилася інформація, що обшуки, зокрема, проводять у керівника департаменту житлового господарства.

У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області коментар обіцяють надати пізніше.