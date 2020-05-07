СБУ проводить обшук у квартирі ексглави Податкової Верланова

Служба безпеки України проводить обшук у квартирі ексголови Державної податкової служби Сергія Верланова.

Цю інформацію підтвердили кореспондентові Укрінформу у пресцентрі СБУ.

"Так, дійсно, обшук проводиться. Більш повну інформацію дадуть після завершення усіх слідчих дій", - сказали у пресцентрі.

Раніше про обшуки написав у Facebook головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"СБУ проводить обшук у квартирі ексглави Податкової служби Сергія Верланова. Довгий час, незважаючи на всі звинувачення, Верланов був поза увагою правоохоронців, але тут руки все ж таки дотяглися. Очевидно, справа пов'язана із звинуваченнями на адресу Верланова від ексміністра фінансів Ігоря Уманського за схемами скручування податків", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів 24 квітня звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова.

У парламенті створили ТСК з питань розслідування оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих корупційних дій чиновників органів державної влади, які призвели до значних втрат дохідної частини держбюджету.

Йдеться про інформацію колишнього міністра фінансів Ігоря Уманського, що з'явилася у ЗМІ, про корупційні діяння посадових осіб органів державної влади, зокрема Державної фіскальної служби, Державної податкової служби і Державної митної служби, які нібито привели до недоотримання доходів державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Сам Верланов 23 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин ексміністра фінансів Ігоря Уманського.

Фото: tax.gov.ua